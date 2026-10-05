05 октября, 12:45Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя
Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником. В своем канале в мессенджере МАХ мэр отметил, что московские школы показывают высокие результаты, а их ученики добиваются успехов не только в России, но и в мире.
Мэр поблагодарил педагогов за мудрость, терпение и профессионализм, назвав московских специалистов лидерами образования. Он пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе.
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