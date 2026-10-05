Собянин: щит "София" завершил проходку тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская"

Метропроходческий щит "София" завершил прокладку правого перегонного тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ, щит прошел под землей более 2,5 километра.

Проходка велась в сложных геологических условиях, в том числе под руслом Москвы-реки. Параллельно на этом же перегоне тоннелепроходческий комплекс "Александра" продолжает сооружение левого тоннеля.

Работы идут и на других участках столичного метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.