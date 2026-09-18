Собянин рассказал о внедрении московских разработок корпорациями по всей России

Разработки московских компаний внедряют в работу крупнейших корпораций по всей стране, рассказал в своем канале в MAX сообщил Сергей Собянин.

Сервис "Витрина заказчиков" Московского инновационного кластера помогает бизнесу высоких технологий напрямую предлагать свой продукт крупным заказчикам. На "витрине" представлены решения в областях транспорта, строительства, промышленности, а также энергетики, ЖКХ и других отраслей. С прошлого года к сервису присоединились уже 84 крупные компании и госкорпорации.

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