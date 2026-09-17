Собянин сообщил о завершении реконструкции арки главного входа Парка Горького

В Москве обновили главный символ Парка Горького – арку Главного входа. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Этому объекту культурного наследия регионального значения вернули выразительный облик. Специалисты отреставрировали фасад и кровлю, двери и ограждения смотровой площадки, также добавили подсветку. Помимо этого, благоустроили территорию рядом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.