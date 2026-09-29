29 сентября, 10:15Мэр Москвы
Собянин: станция Трикотажная МЦД-2 стала доступнее для пешеходов и транспорта
Станция Трикотажная МЦД-2 стала доступнее для пешеходов и транспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Рядом со станцией появились парковки для автомобилистов. Одну из них обустроили возле МЦД, другую – рядом с храмом Преображения Господня в Тушине.
Напротив создали зону отдыха с освещением, качелями и лавочками, а также сделали пешеходный маршрут от нового жилого квартала на Волоколамском шоссе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.