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25 сентября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новых местах для отдыха на юге столицы

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Летом на юге Москвы городские службы обновили квартал в Нагатинском Затоне и прилегающую набережную. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что на Судостроительной улице появился игровой комплекс "Корабль", а на соседних площадках – новые игровые городки. Кроме того, обновили спортивные зоны: хоккейную коробку заменили на современную, рядом оборудовали воркаут-комплекс.

Детские площадки появились на Якорной улице, а воркаут-зоны на Кленовом бульваре оснастили брусьями и тренажерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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