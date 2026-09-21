Собянин: городской вокзал Беговая объединит МЦД, метро и наземный транспорт

Московский городской вокзал Беговая готов на 70%. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Как отметил мэр, после открытия вокзал объединит два диаметра, метро и наземный транспорт.

Для бесшовной пересадки станцию Беговая МЦД-1 перенесли ближе к подземке. Станция Беговая появится и на МЦД-4. Пассажиры будут переходить между ними, не выходя на улицу, что сократит время пересадки в 5 раз.

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