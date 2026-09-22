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22 сентября, 16:11

Общество

"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке туберкулеза в офисе на Арбате

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В "Аэрофлоте" назвали ложной информацию о вспышке туберкулеза среди сотрудников московского офиса на улице Арбат. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Авиакомпания прокомментировала информацию о заболевании, которая распространилась в информационных ресурсах. По словам представителей перевозчика, среди сотрудников указанного офиса выявлен единственный случай инфекционного заболевания, однако его форма не представляет угрозы для окружающих. У нескольких сотрудников также присутствует обычная форма ОРВИ, что является сезонным явлением.

В офисе, согласно заявлению, проведены стандартные меры профилактики в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами. В настоящее время работа осуществляется в обычном режиме, часть сотрудников находится на удаленной работе согласно трудовому договору.

Ранее замдиректора центра вирусологии "Вектор" Сергей Щелкунов сравнил сценарий распространения оспы обезьян в мире с ситуацией, ранее наблюдаемой у ВИЧ-инфекции. По словам специалиста, центральноафриканский вариант вируса оспы обезьян распространяется с 2024 года и вызывает более тяжелую инфекцию, что впоследствии приводит к большему числу летальных исходов.

Кроме того, специалист сообщил об изменении характера передачи вируса половым путем, теперь инфекция распространяется и при гетеросексуальных контактах.

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