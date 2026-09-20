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20 сентября, 22:45

Политика

Активность москвичей на выборах в Госдуму превысила показатели 2021 года

Активность москвичей на выборах в Госдуму превысила показатели 2021 года

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Активность жителей Москвы на выборах депутатов Госдумы была выше, чем в 2021 году, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Предварительные итоги голосования обсудили участники экспертной политической площадки "Ночь выборов".

Политтехнологи, политики и эксперты рассмотрели работу наблюдателей, спорные ситуации во время голосования и распространение недостоверной информации. По словам председателя оргкомитета площадки Алены Август, обсуждение с разных точек зрения должно помочь сформировать объективную картину избирательной кампании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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