Эксперты обсудили предварительные итоги выборов на площадке "Ночь выборов"

Эксперты на площадке "Ночь выборов" обсудили ход голосования и предварительные итоги выборов в Государственную думу. В дискуссии участвуют политологи, политики, лидеры мнений и специалисты по избирательному процессу.

Политолог Павел Данилин заявил, что кампания проходит спокойно, а нарушения зафиксировали на 40 из 90 тысяч избирательных участков. Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алексей Песков добавил, что общественный контроль продолжится после закрытия участков.

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