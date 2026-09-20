Член комиссии рассказала о работе терминалов электронного голосования в Москве

Избиратели в Москве могут проголосовать на бумаге или через терминалы электронного голосования. Об этом рассказала член участковой избирательной комиссии Наталья Арсенова.

По ее словам, перед голосованием проверяют паспортные данные, после чего избиратель получает бумажный бюллетень или проходит к терминалу. Избирательные участки закроются в 20:00, затем комиссия приступит к подсчету голосов и оформлению итогового протокола.

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