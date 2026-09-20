Свыше 3 млн москвичей проголосовали электронно на выборах в Госдуму

Свыше 3 миллионов москвичей проголосовали электронно на выборах в Государственную думу. При этом некоторые жители столицы предпочитают бумажные бюллетени и приходят на избирательные участки семьями.

В первый день голосования в ЦИК поступило 23 обращения о трудностях реализации прав наблюдателей, во второй день 17, а в третий 3. Большинство обращений не подтвердились после проверки.

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