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20 сентября, 15:30

Политика

Международные наблюдатели высоко оценили уровень организации выборов в Москве

Международные наблюдатели высоко оценили уровень организации выборов в Москве

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В воскресенье, 20 сентября, состоялся визит делегации иностранных наблюдателей в Штаб общественной поддержки ВПП "Единая Россия". Среди международных экспертов, в частности, присутствовали партнеры Мосгордумы по Парламентскому движению стран БРИКС из Ирана, ЮАР, Уганды, Белоруссии и Казахстана. Участники делегации высоко оценили уровень организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ IX созыва и муниципальных депутатов района Щукино в Москве.

По словам Парвиза Рамезанали Сорори, заместителя Председателя Исламского городского совета Тегерана, качество организации общественного и партийного наблюдения за выборами в Москве не оставляет сомнений в их абсолютной транспарентности: "Сегодня во многих странах мирах активность избирателей снижается, падает доверие к институтам представительной демократии. В Москве картина кардинально отличается – меня поразила не только масштабная инфраструктура наблюдения за выборами, но и большое число молодых людей, вовлеченных в электоральные процессы".

В 2026 году Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы подготовил и обучил более 13 тысяч человек, которые обеспечивают чистоту соблюдения электоральных процедур на всех участках столицы в соответствии с московским стандартом. Как отметил эксперт из ЮАР, спикер Совета города Тшване Мнчеди Ндзванана, столичный стандарт наблюдения за выборами может служить эталоном для организации выборов и в других странах: "Легитимность выборов складывается, в том числе, из доверия голосующих избирательной системе страны. Москва – это яркий пример сочетания передовых электоральных технологий, четкой организации процедур и прозрачной системы наблюдения за их исполнением".

Участники делегации также высоко оценили организацию работы Штаба общественной поддержки ВПП "Единой России", отметив его роль в развитии системы коммуникации между горожанами, органами городской власти, общественными движениями, кандидатами и действующими депутатами разных уровней.

В составе делегации присутствовали международные наблюдатели из Абхазии, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Уганды, ЮАР. Все делегации прошли официальную аккредитацию в ЦИК РФ в качестве международных наблюдателей.

Штаб общественной поддержки ВПП "Единая Россия" был создан на выборах мэра Москвы в 2018 году. Прием граждан ведется постоянно, в том числе между избирательными кампаниями. Штаб общественной поддержки – элемент социальной платформы партии, созданный в целях сбора предложений и пожеланий москвичей по развитию города и страны. За годы работы Штаб посетили более 50 тысяч горожан, гостей и участников мероприятий. В период работы Штаба было собрано более 25 тысяч предложений и пожеланий по развитию города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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