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20 сентября, 19:05

Происшествия

В Чехии задержали мужчину после писем с угрозами убить первоклассников и врачей

Фото: 123RF.com/blinow61

Полиция Праги сообщила о задержании 39-летнего мужчины, которого обвиняют в рассылке десятков писем с угрозами убийства и нападений. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на публикации пресс-службы ведомства.

По данным правоохранителей, с 23 августа по 11 сентября мужчина отправил не менее 36 писем в подразделения полиции Праги и Среднечешского края. Среди адресатов угроз были врачи, младший медицинский персонал и студенты вузов.

В одном из сообщений он грозил расправиться с целым классом первоклассников. Кроме того, он сообщал о якобы готовящихся нападениях на людей в центре столицы.

Самую масштабную реакцию вызвало письмо от 27 августа, в котором говорилось о взрыве у Пражских курантов на Староместской площади. Тогда территорию оцепили, а около 650 человек эвакуировали.

Подозреваемого задержали после того, как он приехал поездом в Прагу. Суд впоследствии заключил мужчину под стражу.

В ходе проведенной психиатрической экспертизы специалисты не обнаружили у него заболевания, которое исключало бы уголовную ответственность. Правоохранители также выяснили, что похожие действия фигурант предположительно совершал и в прошлые годы.

Ранее немецкие правоохранители задержали подозреваемого во взрывах на торговой улице во Франкфурте-на-Майне. Инцидент произошел 17 сентября – взрывные устройства сработали практически одновременно в нескольких местах. В полиции считают, что это связано с организованной преступностью.

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