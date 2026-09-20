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20 сентября, 19:19

Происшествия

Спасатели помогли заблудившейся в лесу пенсионерке в Подмосковье

Фото: vk.ru/mosoblspas

Спасатели вывели из леса в подмосковному округе Клин заблудившуюся пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба "Мособлпожспас".

По данным организации, 74-летняя женщина решила отправиться за грибами в лес около деревни Покровка и заблудилась.

"Пенсионерка не могла понять, куда идти, но, к счастью, с собой был телефон. Любительница дикоросов не растерялась и обратилась за помощью в службу "Система-112", – указано в сообщении.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-313 "Мособлпожспас". В поисках также приняли участие добровольцы отряда "ЛизаАлерт", которые передали координаты женщины.

Спасатели работали на отклик и по телефону следили за перемещением пенсионерки. В результате ее удалось найти через полчаса. Медицинская помощь ей не понадобилась. Спасатели довезли ее до дома.

Ранее в Режевском районе Свердловской области спасатели эвакуировали вертолетом 81-летнюю женщину, которая увязла в болоте. Пенсионерка ушла в лес за грибами, вышла к болоту и начала проваливаться. С собой у нее имелись компас, спички и вода. Она все время была на связи с диспетчером и развела костер.

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