Избирательные участки в ряде регионов России завершили работу

В ряде регионов России избирательные участки уже закрылись, в Москве они продолжат работу еще около трех часов. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование в стране проходит штатно, грубых нарушений не зафиксировано.

В общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поступает информация и видео с избирательных участков. Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что все системы работают стабильно, а сервисы голосования функционируют штатно.

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