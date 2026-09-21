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21 сентября, 10:52

Происшествия

Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае

Фото: МАХ/"Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-8 санавиации в Эвенкии возбуждено в Красноярском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следственные органы квалифицировали произошедшее по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба").

Об инциденте стало известно вечером 20 сентября. Вертолет, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в 1,8 километра от поселка Суломай. На борту находились три члена экипажа и медик, воздушное судно должно было забрать больного ребенка.

Бортмеханик, врач и ребенок были доставлены в Подкаменную Тунгуску на другом Ми-8 с поисково-спасательной группой. Оттуда их передали медикам и затем санитарным рейсом "КрасАвиа" эвакуировали в Красноярск. Остальные члены экипажа остались в Суломае. Позже жесткая посадка была классифицирована как авария.

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