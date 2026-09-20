Международные наблюдатели из 130 стран приехали в Россию на выборы

В Россию на выборы прибыли 1 126 международных наблюдателей из 130 стран, в том числе 40 представителей Европы и США, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, это рекордное количество международных наблюдателей.

В первый день голосования в ЦИК поступило 23 обращения о трудностях реализации прав наблюдателей, во второй день – 17, а в третий – 3. Большинство обращений, по словам Памфиловой, не подтвердились после проверки.

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