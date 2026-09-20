Эксперт рассказал об интересе граждан к выборам в Госдуму

Интерес граждан к выборам свидетельствует о том, что людям небезразлична политическая жизнь страны. Об этом заявил генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По его словам, на избирательных участках были люди, которые пришли проголосовать не из протеста, а потому что им интересно сделать свой выбор. Эксперт отметил, что в конечном счете от участия граждан в выборах выигрывает все общество.

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