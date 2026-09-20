Политолог заявил, что высокая явка подтверждает легитимность системы власти

Высокая явка подтверждает легитимность системы власти и избирательной системы, считает политолог Дмитрий Еловский. По его словам, граждане доверяют институтам власти и готовы участвовать в голосовании.

Эксперт также прокомментировал расширение дистанционного электронного голосования. На выборах 2026 года такой формат доступен в десятках регионов, тогда как пять лет назад его использовали только в нескольких субъектах.

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