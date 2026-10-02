Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 13:32

Транспорт
Главная / Истории /

Как Москва строит метро рекордными темпами и что откроют к 2035 году

Поезда едут в область: как развивается Московский метрополитен

2 октября в России отмечают День метростроителя. Этот праздник особенно актуален для Москвы, так как метро в городе развивается беспрецедентными темпами. Столичный метрополитен входит в топ-10 самых протяженных в мире, при этом в мегаполисе активно строятся новые и продлеваются уже существующие линии. О том, что нового ждет пассажиров в ближайшие годы, расскажет Москва 24.

История московского метро

Фото: ТАСС/Леонид Великжанин

Решение о строительстве метрополитена в Москве было принято 15 июня 1931 года. Менее через четыре года по участку "Комсомольская" – "Сокольники" курсировал первый пробный поезд. Именно Сокольническая линия стала первой для города. Пассажиров радиус, включающий 13 станций, принял 15 мая 1935-го.

Сейчас столичное метро состоит из 17 линий, и его история продолжается. Программа развития метро делится на два этапа – до 2030 годы включительно и 2031–2035 годы. Планируется построить более 60 станций.

С 2011 года сеть метро Москвы выросла почти в два раза. Всего за 15 лет в городе построили и реконструировали свыше 270 километров линий, 130 станций, Московское центральное кольцо (МЦК) и 14 электродепо (включая вагоноремонтный завод "Братеево").

В 2026 году строительство метро вышло на рекордный темп работ за последние пять лет. Всего за восемь месяцев проложено почти 17 километров тоннелей.

Рекордное метрокольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всего за 10 лет в городе построили уникальную Большую кольцевую линию (БКЛ). При запуске ее протяженность составила 70 километров, что сделало ее самой длинной кольцевой линией в мире. Открытие первых станций состоялось 26 февраля 2018 года, а сквозное движение запустили 1 марта 2023 года. БКЛ дала пассажирам возможность строить больше маршрутов и значительно сокращать время в пути.

В 2023 году БКЛ стала лучшим проектом в сфере транспорта и логистики в категории "Инвестиции в инновации" 3-й премии Investment Leaders.

Большое метрокольцо соединило радиальные линии, МЦК и МЦД, создало десятки новых маршрутов. На некоторых направлениях экономия времени в пути теперь составляет порядка 45 минут. Сегодня на БКЛ совершают более 1,7 миллиона поездок в сутки.

Темпы строительства

В 2024 году в рамках строительства первого этапа Троицкой линии метро были открыты 7 новых станций: "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская", а в 2025-м запустили "Вавиловскую", "Академическую", "Крымскую" и "ЗИЛ".

Второй этап Троицкой линии реализуют в 2029 году – тогда появятся еще шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк", а общая протяженность изумрудного радиуса превысит 43 километра.

5 сентября 2026 года, в День города, Владимир Путин и Сергей Собянин запустили еще одну линию метро – Рублево-Архангельскую. На графитовом радиусе открылись пять станций от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Протяженность участка, который связал пять районов столицы с Солнцевской, Филевской и Большой кольцевой линиями метро, а также МЦК, составила 8,7 километра.

1 из 6

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, важной особенностью проекта стала интеграция станций "Деловой центр" и "Шелепиха", которые ранее функционировали в составе Большой кольцевой линии.

Возможность дальнейшего развития этого направления предусмотрели заранее: камеру съезда у "Шелепихи" построили еще в 2018 году, создав задел для будущей Рублево-Архангельской линии. Сама интеграция потребовала сложных работ: в частности, перегонный тоннель между "Шелепихой" и "Звенигородской" расширили с 6 до 10 метров, а работы на этом перегоне велись на глубине до 45 метров – здесь находится самая низкая точка линии.
Владимир Ефимов
заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства

Это потребовало ювелирной работы в условиях действующей инфраструктуры. При проектировании линии строители применяли технологии информационного моделирования, благодаря которой сокращаются сроки проектирования и реализации.

Только для участка "Шелепиха" – "Бульвар Генерала Карбышева" было создано 134 "цифровых двойника" станций, в которых содержались данные об объектах – материалах, габаритах, строительных и эксплуатационных характеристиках. Такой подход позволил заранее выявить и устранить возможные коллизии между конструкциями и инженерными сетями, а также улучшить координацию между специалистами.

В 2027 году планируется завершить строительство участка от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской". После этого линия будет продлена до "Изумрудных холмов". Ее общая протяженность составит 28,6 километра, а сама линия выйдет за пределы МКАД

Метро будущего

1 из 22

Сейчас идет активное строительство Бирюлевской линии метро: в 2029 году она соединит бывшую промзону "ЗИЛ" с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В настоящий момент возводят девять станций – "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Москворечье", "Луганскую", "Каспийскую", "Липецкую" и "Лебедянскую". На последней – "Бирюлево" – идет подготовка стройплощадки.

Вместе с тем продолжается работа над новой станцией Кольцевой линии – "Достоевской". Ее планируют завершить в 2030 году. Строительство ведется в центре города, в условиях плотной застройки, большого количества инженерных коммуникаций и сложных грунтов: станция будет находиться между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и позволит пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию.

С открытием "Достоевской" улучшится транспортная доступность 200 тысяч жителей сразу трех районов Москвы – Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Значительно сократится путь от метро до многофункционального комплекса "Олимпийский" с 10 минут до 1 минуты.

Для станции запроектированы два вестибюля: подземный – под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей и наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.

Строители также возводят станции "Южный Порт" Люблинско-Дмитровской и "Гольяново" Арбатско-Покровской линий метро.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении семи линий метрополитена за пределы МКАД до 2035 года. После развития новых направлений метро на территории области будет суммарно 14 станций. Они сделают поездки более комфортными в том числе для жителей Мытищ, Красногорска, Химок, Ленинского городского округа, Одинцова и Балашихи.

В частности, планируется продлить:

  • Рублево-Архангельскую линию – до Красногорска. Станции "Красногорск" и "Изумрудные холмы" сделают поездки удобнее для многих жителей;
  • Таганско-Краснопресненскую линию – до подмосковных Химок и района Куркино. После "Планерной" там появятся новые станции "Химки" и "Куркино";
  • Калужско-Рижскую линию – от станции "Медведково" до Мытищ;
  • Арбатско-Покровскую линию – от станции "Гольяново" в Балашиху. Там появятся станции "Восточный" и "Балашиха";
  • Люблинско-Дмитровскую линию – на две станции. "Развилка" появится в одноименном поселке, а "Володарское шоссе" – в поселке городского типа Мисайлово Ленинского городского округа;
  • Бирюлевскую линию – по территории Ленинского городского округа в московский район Щербинка и далее до Коммунарки и Филимонковского района. Там построят станции "Клубничные поля", "Лопатино", "Дрожжино", "Маршала Савицкого", "Щербинка", "Остафьево", "Остафьево-2", "Еловая", "Кедровая", "Калиновая", "Юрьев ручей" и "Соколово".
  • Филевскую линию – до Сколкова. Там построят пять новых станций, удобных для жителей районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево. Также сократить время в пути получится у сотрудников инновационного центра "Сколково" и жителей Одинцовского городского округа.

Эти проекты должны улучшить транспортную доступность территорий Московской области, а также нескольких районов ТиНАО.

Планы развития Московского метрополитена до 2035 года также были включены:

  • продление Сокольнической линии – от станции "Потапово" в район Щербинка;
  • продление Троицкой линии – от станции "Троицк" до кинопарка "Москино";
  • продление Солнцевской линии – от аэропорта Внуково в Филимонковский район.

Ожидается, что к 2035-му в зоне обслуживания столичного метро будут проживать 33% жителей Московской области. Это позволит им добираться до центра на 30–60 минут быстрее.

Читайте также


транспортметрогородистории

Главное

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика