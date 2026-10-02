Как Москва строит метро рекордными темпами и что откроют к 2035 году

2 октября в России отмечают День метростроителя. Этот праздник особенно актуален для Москвы, так как метро в городе развивается беспрецедентными темпами. Столичный метрополитен входит в топ-10 самых протяженных в мире, при этом в мегаполисе активно строятся новые и продлеваются уже существующие линии. О том, что нового ждет пассажиров в ближайшие годы, расскажет Москва 24.

История московского метро

Фото: ТАСС/Леонид Великжанин

Решение о строительстве метрополитена в Москве было принято 15 июня 1931 года. Менее через четыре года по участку "Комсомольская" – "Сокольники" курсировал первый пробный поезд. Именно Сокольническая линия стала первой для города. Пассажиров радиус, включающий 13 станций, принял 15 мая 1935-го.

Сейчас столичное метро состоит из 17 линий, и его история продолжается. Программа развития метро делится на два этапа – до 2030 годы включительно и 2031–2035 годы. Планируется построить более 60 станций.

С 2011 года сеть метро Москвы выросла почти в два раза. Всего за 15 лет в городе построили и реконструировали свыше 270 километров линий, 130 станций, Московское центральное кольцо (МЦК) и 14 электродепо (включая вагоноремонтный завод "Братеево").

В 2026 году строительство метро вышло на рекордный темп работ за последние пять лет. Всего за восемь месяцев проложено почти 17 километров тоннелей.

Рекордное метрокольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всего за 10 лет в городе построили уникальную Большую кольцевую линию (БКЛ). При запуске ее протяженность составила 70 километров, что сделало ее самой длинной кольцевой линией в мире. Открытие первых станций состоялось 26 февраля 2018 года, а сквозное движение запустили 1 марта 2023 года. БКЛ дала пассажирам возможность строить больше маршрутов и значительно сокращать время в пути.

В 2023 году БКЛ стала лучшим проектом в сфере транспорта и логистики в категории "Инвестиции в инновации" 3-й премии Investment Leaders.

Большое метрокольцо соединило радиальные линии, МЦК и МЦД, создало десятки новых маршрутов. На некоторых направлениях экономия времени в пути теперь составляет порядка 45 минут. Сегодня на БКЛ совершают более 1,7 миллиона поездок в сутки.

Темпы строительства

В 2024 году в рамках строительства первого этапа Троицкой линии метро были открыты 7 новых станций: "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская", а в 2025-м запустили "Вавиловскую", "Академическую", "Крымскую" и "ЗИЛ".

Второй этап Троицкой линии реализуют в 2029 году – тогда появятся еще шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк", а общая протяженность изумрудного радиуса превысит 43 километра.

5 сентября 2026 года, в День города, Владимир Путин и Сергей Собянин запустили еще одну линию метро – Рублево-Архангельскую. На графитовом радиусе открылись пять станций от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Протяженность участка, который связал пять районов столицы с Солнцевской, Филевской и Большой кольцевой линиями метро, а также МЦК, составила 8,7 километра.

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По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, важной особенностью проекта стала интеграция станций "Деловой центр" и "Шелепиха", которые ранее функционировали в составе Большой кольцевой линии.



Владимир Ефимов заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Возможность дальнейшего развития этого направления предусмотрели заранее: камеру съезда у "Шелепихи" построили еще в 2018 году, создав задел для будущей Рублево-Архангельской линии. Сама интеграция потребовала сложных работ: в частности, перегонный тоннель между "Шелепихой" и "Звенигородской" расширили с 6 до 10 метров, а работы на этом перегоне велись на глубине до 45 метров – здесь находится самая низкая точка линии.

Это потребовало ювелирной работы в условиях действующей инфраструктуры. При проектировании линии строители применяли технологии информационного моделирования, благодаря которой сокращаются сроки проектирования и реализации.

Только для участка "Шелепиха" – "Бульвар Генерала Карбышева" было создано 134 "цифровых двойника" станций, в которых содержались данные об объектах – материалах, габаритах, строительных и эксплуатационных характеристиках. Такой подход позволил заранее выявить и устранить возможные коллизии между конструкциями и инженерными сетями, а также улучшить координацию между специалистами.

В 2027 году планируется завершить строительство участка от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской". После этого линия будет продлена до "Изумрудных холмов". Ее общая протяженность составит 28,6 километра, а сама линия выйдет за пределы МКАД

Метро будущего

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Сейчас идет активное строительство Бирюлевской линии метро: в 2029 году она соединит бывшую промзону "ЗИЛ" с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В настоящий момент возводят девять станций – "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Москворечье", "Луганскую", "Каспийскую", "Липецкую" и "Лебедянскую". На последней – "Бирюлево" – идет подготовка стройплощадки.

Вместе с тем продолжается работа над новой станцией Кольцевой линии – "Достоевской". Ее планируют завершить в 2030 году. Строительство ведется в центре города, в условиях плотной застройки, большого количества инженерных коммуникаций и сложных грунтов: станция будет находиться между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и позволит пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию.

С открытием "Достоевской" улучшится транспортная доступность 200 тысяч жителей сразу трех районов Москвы – Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Значительно сократится путь от метро до многофункционального комплекса "Олимпийский" с 10 минут до 1 минуты.

Для станции запроектированы два вестибюля: подземный – под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей и наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.

Строители также возводят станции "Южный Порт" Люблинско-Дмитровской и "Гольяново" Арбатско-Покровской линий метро.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении семи линий метрополитена за пределы МКАД до 2035 года. После развития новых направлений метро на территории области будет суммарно 14 станций. Они сделают поездки более комфортными в том числе для жителей Мытищ, Красногорска, Химок, Ленинского городского округа, Одинцова и Балашихи.

В частности, планируется продлить:

Рублево-Архангельскую линию – до Красногорска. Станции "Красногорск" и "Изумрудные холмы" сделают поездки удобнее для многих жителей;

– до Красногорска. Станции "Красногорск" и "Изумрудные холмы" сделают поездки удобнее для многих жителей; Таганско-Краснопресненскую линию – до подмосковных Химок и района Куркино. После "Планерной" там появятся новые станции "Химки" и "Куркино";

– до подмосковных Химок и района Куркино. После "Планерной" там появятся новые станции "Химки" и "Куркино"; Калужско-Рижскую линию – от станции "Медведково" до Мытищ;

– от станции "Медведково" до Мытищ; Арбатско-Покровскую линию – от станции "Гольяново" в Балашиху. Там появятся станции "Восточный" и "Балашиха";

– от станции "Гольяново" в Балашиху. Там появятся станции "Восточный" и "Балашиха"; Люблинско-Дмитровскую линию – на две станции. "Развилка" появится в одноименном поселке, а "Володарское шоссе" – в поселке городского типа Мисайлово Ленинского городского округа;

– на две станции. "Развилка" появится в одноименном поселке, а "Володарское шоссе" – в поселке городского типа Мисайлово Ленинского городского округа; Бирюлевскую линию – по территории Ленинского городского округа в московский район Щербинка и далее до Коммунарки и Филимонковского района. Там построят станции "Клубничные поля", "Лопатино", "Дрожжино", "Маршала Савицкого", "Щербинка", "Остафьево", "Остафьево-2", "Еловая", "Кедровая", "Калиновая", "Юрьев ручей" и "Соколово".

– по территории Ленинского городского округа в московский район Щербинка и далее до Коммунарки и Филимонковского района. Там построят станции "Клубничные поля", "Лопатино", "Дрожжино", "Маршала Савицкого", "Щербинка", "Остафьево", "Остафьево-2", "Еловая", "Кедровая", "Калиновая", "Юрьев ручей" и "Соколово". Филевскую линию – до Сколкова. Там построят пять новых станций, удобных для жителей районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево. Также сократить время в пути получится у сотрудников инновационного центра "Сколково" и жителей Одинцовского городского округа.

Эти проекты должны улучшить транспортную доступность территорий Московской области, а также нескольких районов ТиНАО.

Планы развития Московского метрополитена до 2035 года также были включены:

продление Сокольнической линии – от станции "Потапово" в район Щербинка;

продление Троицкой линии – от станции "Троицк" до кинопарка "Москино";

продление Солнцевской линии – от аэропорта Внуково в Филимонковский район.

Ожидается, что к 2035-му в зоне обслуживания столичного метро будут проживать 33% жителей Московской области. Это позволит им добираться до центра на 30–60 минут быстрее.