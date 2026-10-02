Женщина почти сутки провела в заброшенном колодце в Мурманской области

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В городе Апатиты начали проверку после того, как местная жительница провалилась в колодец старой дренажной системы. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее в Сети появилась информация, что провалившаяся женщина провела в колодце почти сутки до тех пор, пока ее не спасли.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по содержанию колодцев, в том числе неэксплуатируемых, на территории муниципального образования. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

До этого спасатели вызволили 41-летнюю женщину, которая застряла между стенами дома и соседнего строения в Кунгуре Пермского края. Происшествие произошло на Почтовой улице. Пострадавшая после извлечения чувствовала себя нормально и не нуждалась в медпомощи.

