"Мосбилет" приглашает на "Фандом Фест ВКонтакте" с участием корейской группы W24

Фото: портал мэра и правительства Москвы

10 и 11 октября в спортивном комплексе "ЦСКА Арена" состоится фестиваль "Фандом Фест ВКонтакте", сообщили организаторы мероприятия.

В программе — кинопоказы, премьеры свежих фильмов и сериалов, встречи с литераторами и артистами, конкурс костюмов, автограф-сессии, настольные игры и танцевальные состязания. Ведущие специального блока – певица и стример Тендерлибае и актер Даня Киселев. Зрители увидят выступления Lida и Chrich, Weiyi, группы "Сестренка" и Кая Сина. Главные хедлайнеры – южнокорейская звезда BewhY и коллектив W24.

Выступят и известные авторы из разных стран. Среди них – южнокорейский писатель и сценарист Ким Хоен, создатель популярного романа "Магазин шаговой недоступности". Также примет участие китайский писатель Нин Ханъи, чьи триллеры "Суперзапретные игры" и "Загадка этажа номер 12" завоевали признание читателей. Еще одной гостьей станет писательница Тянься Гуйюань из Китая, чьи романы "Легенда о Фуяо" и "Восхождение фениксов" были адаптированы для кино.

На фестивале представят ряд кинопроектов. В рамках презентации фильма "Черный шелк" выступят режиссер Андрей Волгин, актер Милош Бикович и генеральный продюсер картины Вадим Быркин.

Участники проекта "История его служанки" – Милана Бру, Матвей Лыков, Вероника Журавлева, Иван Трушин, Макар Касаткин, Нина Калугина и Екатерина Хомчук – представят эксклюзивные материалы и устроят автограф-сессию. Дмитрий Чеботарев и Катя Червова побеседуют о семейном фэнтези-блокбастере "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный".

Актеры фильма "По осколкам твоего сердца" Вероника Журавлева, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Иван Трушин и Александра Тихонова также появятся на главной сцене. К ним присоединятся актрисы сериала "Папины дочки. Новые" Анастасия Сиваева и Виталия Корниенко.

Кинопрокатная компания "Русский репортаж" представит фильм "Барашек в ящике". Создатели триллера "Лес", снятого по одноименной книге Светланы Тюльбашевой, расскажут о подборе аутентичных декораций в Карелии.

В рамках отдельной программы, посвященной анимации, автор мультсериала "Лунтик и его друзья" Дарина Шмидт выступит с лекцией "Как создать персонажа, которого полюбят миллионы. Лунтик vs Тоторо vs Микки-Маус". Помимо этого, продюсер проекта "Смешарики" Татьяна Павлова и главный редактор группы компаний "Рики" Мария Корнилова обсудят фанатские теории, связанные с вселенной мультсериала.

О медиапроекте "Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь. Обратный отсчет" расскажут его создатели Ангелина и Вероника Шэн. Вместе с автором подкастов "Мифы" и "Дневники Лоры Палны" Митей Лебедевым они обсудят жуткие азиатские истории и предложат зрителям проверить литературные способности.

Создатели фильма "Поклонник" представят рассказ о работе над экранизацией. Автор саги "Храни короля" Рита Хоффман проведет встречу с актрисами Мариной Гладкой и Ольгой Сириной, которые озвучивали героев цикла в аудиосериале "VK Музыки". Влияние локальной мифологии на книги и игры обсудят писательница Екатерина Бобровская и фольклорист Надежда Рычкова. Участники "Студийной банды" расскажут о своем опыте озвучки материалов из разных стран.

В лектории пройдет встреча, посвященная сериалу "Трудно быть богом". В ней примут участие автор сценария и шоураннер Андрей Золотарев, актеры Даня Киселев и Ирина Паутова.

Несколько этажей отведут под гик-маркет с эксклюзивным мерчем и тематические игровые зоны. В течение двух дней у гостей будет возможность посетить "Аллею косплееров".

Фестиваль пройдет по адресу Автозаводская улица, дом 23а. Билеты без наценок и комиссии можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино с 1 по 31 октября будет проходить Фестиваль сербской культуры. В его программе – выставки, лекции, встречи со специалистами в области литературы, языкознания и искусства, мастер-классы и концерты.

