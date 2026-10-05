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05 октября, 12:22

Общество

Заммэра Ракова поздравила московских педагогов с Днем учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова поздравила столичных педагогов с Днем учителя и рассказала о подготовленной праздничной программе с концертами с танцевальными и музыкальными номерами, театральными постановками и интеллектуальными играми.

Ракова также поблагодарила педагогов за профессионализм, любовь к своему делу, готовность постоянно учиться и следить за современными тенденциями, а также за ежедневную заботу об учениках. По ее словам, благодаря терпению, мудрости и вниманию педагогов школа остается местом, где дети раскрывают таланты, формируют характер и одерживают первые большие победы. Заммэра также отметила, что праздничную программу подготовили специально для работников школ и центров дополнительного образования.

Одной из центральных площадок празднования стал центр города. В Новопушкинском сквере установили восьмиметровый арт-объект в виде букета с подсветкой, а на улицах разместили праздничные баннеры с изображением московских педагогов. Среди героев плакатов – заслуженный учитель России, преподаватель математики школы № 1568 имени Пабло Неруды Наталья Полуэктова.

В нескольких школах 5 октября прошла традиционная акция с красными дорожками. В школе № 1574, школе № 656 имени Макаренко, Курчатовской школе и других образовательных учреждениях учителя на время перевоплотились в мировых знаменитостей и прошлись перед учениками под их аплодисменты.

Музыкальные коллективы и артисты также присоединились к поздравлениям. В школе на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова выступили балет театра "Русская песня" и исполнительница народных песен Анна Кузьмищева. В школе № 1409 концерт провели музыканты симфонического оркестра "Русская филармония", а Московский театр мюзикла показал спектакль "Жизнь прекрасна" в школе № 1520 имени Капцовых. Для педагогов школы № 498 выступил ансамбль камерной музыки Simple Music.

Свою программу подготовили и учреждения дополнительного образования. Во дворцах творчества и центрах прошли выступления детских ансамблей и различные игры. Так, во дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" ко Дню учителя организовали концерт с хореографическими, инструментальными и вокальными номерами.

А в центре детского творчества "Строгино" состоялся интеллектуальный батл "Вместе – к успеху", участниками которого стали педагоги и ученики. Им предложили проверить знания по литературе, природоведению и современным технологиям.

Ранее Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником и отметил их ключевую роль в успехах и достижениях. Он подчеркнул, что учителя помогают детям учиться мыслить, воспитывают характер и вдохновляют на добрые поступки, а также сообщил о продолжении обновления школ, колледжей и вузов. В 2026 году на государственном уровне был закреплен особый статус педагога, который, по словам президента, предусматривает поддержку и новые возможности для профессионального роста.

Сергей Собянин также поздравил столичных педагогов с Днем учителя, отметив их вклад в развитие московского образования и будущее страны. Он поблагодарил учителей за профессионализм, мудрость, терпение, творчество и любовь к детям, а также пожелал им здоровья, благополучия и новых достижений на благо города и его жителей.

В московских школах отмечают День учителя

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