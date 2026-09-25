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25 сентября, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

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Сергей Собянин: началось строительство станции метро "Москворечье"

Станцию "Москворечье" строят на Бирюлевской линии метро. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Транспортную связь с районом Москворечье-Сабурово десятилетиями усложняли такие объекты как железная дорога, крупные автомагистрали, а также Москва-река. Теперь у жителей появится станция "Москоречье". Строить ее помогают щиты-гиганты.

В чем уникальность проекта? Когда ждать открытия станции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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