Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Станцию "Москворечье" строят на Бирюлевской линии метро. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Транспортную связь с районом Москворечье-Сабурово десятилетиями усложняли такие объекты как железная дорога, крупные автомагистрали, а также Москва-река. Теперь у жителей появится станция "Москоречье". Строить ее помогают щиты-гиганты.

В чем уникальность проекта? Когда ждать открытия станции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.