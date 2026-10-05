Flightradar24: пилот Пикассо изобразил в небе над США свой самолет и карту мира

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Американский пилот Бенджамин МакДэниэл за один день создал с помощью траектории полета изображения собственного самолета и карты мира. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

Сначала МакДэниэл на Cessna R182 Skylane RG прошел маршрут над штатами Арканзас, Миссури и Оклахома так, чтобы на карте получился контур воздушного судна. Он обозначил пропеллер, кабину, крылья и хвост, а внутри фюзеляжа с помощью траектории полета вывел бортовой номер N1810R.

После этого пилот приземлился в городе Сайлом-Спрингс, а затем снова поднялся в воздух. На этот раз маршрут сложился в изображение континентов Земли, соединенных символической линией, и надпись: "Единство".

Пользователи Flightradar24 и социальных сетей заметили, что на получившейся карте не оказалось Новой Зеландии. Они в шутку отметили, что островное государство "снова забыли" добавить на карту мира.

"Сначала автопортрет, а потом... мир! У Пилота Пикассо насыщенный день!" – говорится в публикации сервиса в соцсети Х.

МакДэниэл получил прозвище Пилот Пикассо благодаря своим необычным полетам. На протяжении нескольких лет он использует точные маршруты для создания масштабных изображений, которые фиксируются сервисами отслеживания воздушных судов. Среди его работ также изображения и символика из фильмов "Человек-паук", "Одиссея" и "Властелин колец" и различные надписи.

Ранее в США траектория полета самолета на карте образовала очертания "Джоконды" Леонардо да Винчи. Самолет вылетел из аэропорта Бентонвилла в штате Арканзас и вернулся туда же спустя более трех часов. Необычный маршрут сервис Flightradar24 назвал "настоящим искусством в небе".