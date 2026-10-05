Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 15:43

Транспорт
Главная / Новости /

Flightradar24: пилот Пикассо изобразил в небе над США свой самолет и карту мира

Пилот Пикассо изобразил в небе над США свой самолет и карту мира

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/aaronrheins

Американский пилот Бенджамин МакДэниэл за один день создал с помощью траектории полета изображения собственного самолета и карты мира. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

Сначала МакДэниэл на Cessna R182 Skylane RG прошел маршрут над штатами Арканзас, Миссури и Оклахома так, чтобы на карте получился контур воздушного судна. Он обозначил пропеллер, кабину, крылья и хвост, а внутри фюзеляжа с помощью траектории полета вывел бортовой номер N1810R.

После этого пилот приземлился в городе Сайлом-Спрингс, а затем снова поднялся в воздух. На этот раз маршрут сложился в изображение континентов Земли, соединенных символической линией, и надпись: "Единство".

Пользователи Flightradar24 и социальных сетей заметили, что на получившейся карте не оказалось Новой Зеландии. Они в шутку отметили, что островное государство "снова забыли" добавить на карту мира.

"Сначала автопортрет, а потом... мир! У Пилота Пикассо насыщенный день!" – говорится в публикации сервиса в соцсети Х.

МакДэниэл получил прозвище Пилот Пикассо благодаря своим необычным полетам. На протяжении нескольких лет он использует точные маршруты для создания масштабных изображений, которые фиксируются сервисами отслеживания воздушных судов. Среди его работ также изображения и символика из фильмов "Человек-паук", "Одиссея" и "Властелин колец" и различные надписи.

Ранее в США траектория полета самолета на карте образовала очертания "Джоконды" Леонардо да Винчи. Самолет вылетел из аэропорта Бентонвилла в штате Арканзас и вернулся туда же спустя более трех часов. Необычный маршрут сервис Flightradar24 назвал "настоящим искусством в небе".

Читайте также


транспортза рубежом

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика