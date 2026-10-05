05 октября, 15:59Общество
В Минздраве призвали россиян быть осторожнее в подборе витаминов
Фото: depositphotos/PheelingsMedia
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что бесконтрольный прием витаминов может нанести вред здоровью. Его слова с пленарной сессии III Международного форума "Биопром" в Геленджике передает РИА Новости.
"Когда добавляются те или иные дополнительные продукты, вещества, витамины, это может быть как польза, так и вред", – сказал Мурашко.
Он отметил, что для каждого человека необходимо подбирать определенные типы продуктов и питания, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями. Министр также отметил важность контроля за составом продуктов и рационом.
Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава РФ, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что почти у всего населения России наблюдается дефицит йода.
По ее словам, около четверти людей, принимающих витамин D3 дополнительно, не чувствуют ощутимой разницы. Это связано с тем, что необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке.
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