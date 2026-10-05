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05 октября, 15:39

Культура

Как в детских школах искусств Москвы готовят будущих архитекторов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичных детских школах искусств архитектурному направлению обучаются более 1,5 тысячи ребят. Выпускниками по этой специальности стали свыше 5 тысяч человек, которые затем поступают в творческие вузы, передает портал мэра и правительства столицы.

В городе работает 151 творческая образовательная организация, подведомственная департаменту культуры. Архитектурное направление открыто в школе искусств "СТАРТ", Тимирязевской детской художественной школе, художественной школе № 7, школе искусств имени И. Ф. Стравинского и других. Обучение длится от 3 до 5 лет.

Школа "СТАРТ" входит в ассоциированные школы ЮНЕСКО по программе "Культурное наследие России". Ежегодно 80% ее выпускников поступают в профильные высшие учебные заведения. Эта школа разработала проект федеральных государственных требований и предпрофессиональной программы "Архитектура", по которой сейчас занимаются в 450 школах регионов.

Программа включает историю искусств, изобразительную грамотность, архитектуру и дизайн. Учащиеся осваивают рисунок, живопись, макетирование, компьютерное моделирование и черчение, а также формируют творческое портфолио для поступления в вузы.

В школе "СТАРТ" ежегодно проходят открытые защиты дипломных работ, где ученики представляют проекты с графикой, макетами и анимацией. Ребята участвуют в архитектурных фестивалях и выставках. 10 июля 2025 года они совместно с Домом культуры "ГЭС-2" подготовили инсталляцию "Деревянные мачты" для выставки "Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди". В 2025 году школа участвовала в выставке "Рождение масштаба" в национальном центре "Россия".

Тимирязевская детская художественная школа учит детей объемно-пространственной композиции, работе с разными материалами и созданию архитектурных макетов. Ее ученики регулярно участвуют в смотре-конкурсе "Детское архитектурно-художественное творчество" международного фестиваля "Зодчество", проводимого Союзом архитекторов России.

В школе искусств имени И. Ф. Стравинского программа "Архитектурное творчество" реализуется 13 лет. Учащиеся осваивают чертежные инструменты и макетирование. К 30-летию школы ученики второго и третьего классов создали уменьшенную копию здания школы с ландшафтом и подсветкой.

В обучении используются компьютерные программы для визуализации и моделирования, включая графические редакторы, инструменты для 3D-моделирования и анимации. Эти программы доступны детям 10–17 лет. Полученные навыки пригодятся выпускникам в 3D-моделировании, архитектурном проектировании и визуализации интерьеров.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году творческие школы, библиотеки и культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, расширили образовательные программы. Горожане смогут осваивать цифровой дизайн, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, анимацию и даже создавать собственные ароматы.

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