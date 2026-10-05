Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с 1946 года

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Ночь на 5 октября в Москве оказалась самой теплой за последние 80 лет – с 1946 года. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"В Москве на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 9,4 градуса", – написала синоптик.

По словам Поздняковой, ранее самой теплой считалась ночь на 5 октября 2025 года, когда температура составила 7,5 градуса.

Между тем к концу рабочей недели температура воздуха в столице поднимется до 18 градусов. В среду и четверг, 7-го и 8-го числа, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 13–16 градусов.

При этом пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. После полудня воздух прогреется до 18 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы. Местами возможен небольшой дождь, а ветер усилится до 7–12 метров в секунду.