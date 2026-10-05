Автобусные маршруты изменятся в районах Северное Медведково и Лосиноостровском с 10 октября. Магистральный маршрут " м57 продлевается по Стартовой улице и Анадырскому проезду до платформы Лось.

Вместо маршрута № 50 запускается новый районный маршрут № 510. Автобусы пойдут в обе стороны по Анадырскому проезду, улицам Малыгина и Челюскинской вместо части Стартовой улицы.

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