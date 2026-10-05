"Новости дня": пять электробусов А5 запустили в Северном округе Москвы

Пять новых электробусов А5 запустили на маршруте № 847 в районах Беговом и Хорошёвском. Они подвозят пассажиров к учебным заведениям и лечебным корпусам Боткинской больницы.

В салонах установлены зарядки для телефонов, информационные экраны и климат-контроль. Низкий пол, кнопки вызова водителя и откидные площадки делают поездки удобнее для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками.

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