"Новости дня": новые электробусы вышли на маршрут № 847 на севере Москвы

Электробусы нового поколения А5 вышли на маршрут № 847 на севере Москвы. Путь проходит через районы Беговой и Хорошёвский. Экологичные машины подвозят людей к учебным заведениям и лечебным корпусам Боткинской больницы.

Такие поездки стали еще удобнее: в салоне нет шума и лишней вибрации. Низкий пол, кнопки вызова водителя и специальные откидные площадки помогают комфортно заходить маломобильным пассажирам и родителям с детскими колясками. Внутри установлены зарядки для телефонов, информационные экраны и климат-контроль с защитными воздушными завесами на дверях.

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