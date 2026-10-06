Силы ПВО за ночь уничтожили 868 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 6 октября нейтрализовали 868 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также БПЛА были ликвидированы над территорией Московского региона, Крымом и акваторией Азовского моря.

В ведомстве уточнили, что перехват дронов осуществлялся в период с 20:00 5 октября до 09:00 6 октября.

Ранее 7 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Инцидент произошел в Калининском районе.

