06 октября, 09:50Политика
Силы ПВО за ночь уничтожили 868 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 6 октября нейтрализовали 868 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Также БПЛА были ликвидированы над территорией Московского региона, Крымом и акваторией Азовского моря.
В ведомстве уточнили, что перехват дронов осуществлялся в период с 20:00 5 октября до 09:00 6 октября.
Ранее 7 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Инцидент произошел в Калининском районе.