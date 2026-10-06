Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево – авиагавань принимает и отправляет воздушные суда, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения были введены ранее на фоне атаки БПЛА, продолжающейся с вечера 5 октября. По данным Сергея Собянина, 6-го числа над Москвой сбили уже 173 беспилотника.

В связи с ограничениями в воздушном пространстве в Шереметьево создан оперативный штаб. Авиакомпании оперативно корректируют расписание рейсов на текущие сутки. Пассажиров просят проверять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы не было скоплений в зонах вылета.

