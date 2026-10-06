Авиакомпании скорректируют расписание рейсов после ограничений в Шереметьево

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Авиакомпании вносят изменения в расписание полетов на 6 октября после ограничений, действовавших в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сейчас ограничения в районе аэропорта отменены, Шереметьево продолжает работать и обслуживать пассажиров и авиакомпании. Перевозчики будут корректировать график выполнения рейсов в течение суток.

Узнать актуальную информацию о конкретном рейсе пассажиры могут у своего перевозчика. Для этого доступны онлайн-табло, управление бронированием на сайте, мобильное приложение и кол-центр, а при наличии соответствующего сервиса – чат-бот.

Необходимость в корректировках расписания рейсов в Шереметьево появилась на фоне массированного налета беспилотников на Московский регион в ночь на 6 октября. С вечера 5-го числа до раннего утра 6-го к столице летели 650 дронов, большинство из которых сбили на дальних подступах, а 134 уничтожили уже на подлете к городу. По последним данным, жертвами атаки стали два жителя области.

Из-за происшествия в Подмосковье заработала горячая линия помощи пострадавшим. Звонки принимают по номеру +7 (916) 240-31-28.

В Шереметьево длительные ограничения в воздушном пространстве вынудили развернуть оперативный штаб. С 02:00 перевозчики в срочном порядке меняют расписание.