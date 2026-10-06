06 октября, 10:03Происшествия
Подросток в Пермском крае сорвался со скалы и выжил после падения с 20-метровой высоты
Фото: vk.ru/kungurspas
13-летний подросток забрался на скалу в Пермском крае и упал с 20-метровой высоты. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в MAX.
По данным ведомства, инцидент произошел 5 октября. Несовершеннолетний забрался на скалу вблизи города Кунгура. Однако из-за неосторожных действий сорвался и упал на землю.
Подростка госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее спасатели помогли девушке, которая сорвалась со склона горы Догээ в Туве. Инцидент произошел в районе 9-го километра микрорайона Вавилинский Затон Кызыла. 23-летняя пострадавшая находилась на склоне и не могла пошевелиться.
Девушку закрепили на жестких носилках и спустили со склона, после чего она была передана медикам. Пострадавшая находилась в состоянии средней степени тяжести.