Подросток в Пермском крае сорвался со скалы и выжил после падения с 20-метровой высоты

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13-летний подросток забрался на скалу в Пермском крае и упал с 20-метровой высоты. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 октября. Несовершеннолетний забрался на скалу вблизи города Кунгура. Однако из-за неосторожных действий сорвался и упал на землю.

Подростка госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее спасатели помогли девушке, которая сорвалась со склона горы Догээ в Туве. Инцидент произошел в районе 9-го километра микрорайона Вавилинский Затон Кызыла. 23-летняя пострадавшая находилась на склоне и не могла пошевелиться.

Девушку закрепили на жестких носилках и спустили со склона, после чего она была передана медикам. Пострадавшая находилась в состоянии средней степени тяжести.