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06 октября, 09:26

Культура

Умер британский писатель и автор романа "Каин и Авель" Джеффри Арчер

Фото: Getty Images/Prodip Guha

Британский писатель и политик Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Би-би-си.

За годы литературной карьеры произведения Арчера вышли на 49 языках, а их совокупный тираж по всему миру превысил 300 миллионов экземпляров. Среди наиболее известных работ писателя – роман "Каин и Авель", опубликованный в 1979 году, и серия "Хроники Клифтона".

Арчер родился в Лондоне в 1940 году и до прихода в литературу занимался политикой. В 1969 году он получил место в Палате общин, позднее стал заместителем председателя Консервативной партии, а в 1992 году вошел в Палату лордов. Ее членом Арчер оставался до 2024 года.

Его политическая карьера оказалась омрачена уголовным делом: в 2001 году писателя приговорили к четырем годам заключения за лжесвидетельство и воспрепятствование правосудию. Основанием для обвинения стала ложь, допущенная им во время разбирательства по иску о клевете против газеты The Star. На свободу Арчер вышел в 2003 году.

В 2013 году Арчеру диагностировали рак, в связи с чем провели операцию по удалению предстательной железы. После этого писатель пошел на поправку. До последних дней он продолжал работать и общаться с читателями, а также готовился к релизу нового романа "Адам и Ева".

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