Аэродром Остафьево в Москве прекратит обслуживание самолетов

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Московский аэродром Остафьево будет закрыт для обслуживания самолетов. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на интернет-портале правовых актов.

Там перестанет работать воздушный пункт пропуска через государственную границу. Документ был опубликован 2 октября. Распоряжение правительства вступило в силу с момента его обнародования.

Аэродром Остафьево начал работать в 1934 году. В 1995-м было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром открыли для пассажирских авиаперевозок, но с января 2024-го исключили из реестра аэродромов государственной авиации.

В свою очередь, Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов. В настоящее время международные полеты выполняются в 37 стран.

Резерв роста въездного туризма заключается не в увеличении числа международных рейсов, а в повышении доли иностранцев, приезжающих в Россию в качестве туристов.