В Шереметьево подтвердили измерение температуры у пассажиров из Таиланда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В аэропорту Шереметьево подтвердили, что у пассажиров, прибывающих из Таиланда, измеряют температуру. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что у пассажиров выборочно измеряют температуру на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в Таиланде. В пресс-службе авиагавани уточнили, что данная функция относится к Роспотребнадзору и вопросы следует направлять в это ведомство.

Ранее СМИ писали о вспышке коронавируса в Таиланде. Утверждалось, что туристы заболевают целыми компаниями. По данным журналистов, заболеваемость COVID-19 в королевстве растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю.

При этом в Ассоциации туроператоров России подчеркивали, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно COVID. Кроме того, туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры.