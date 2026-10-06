Мирошник заявил, что Зеленский пытается держать "несгибаемый имидж" перед Западом

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Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытается восстановить свой "несгибаемый имидж" перед западными спонсорами. Об этом дипломат написал в своем телеграм-канале, комментируя ночную массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье.

По словам Мирошника, развязав террористическую войну, Зеленский стремится перенаправить предоставленные Западом военные возможности на удары по российским гражданским объектам и местам, имеющим символическое значение. Дипломат отметил, что на фоне неспособности реализовать задуманное украинский лидер совершает "конвульсивные попытки" реанимировать свой образ перед внешними спонсорами.

"Выходит плохо. Происходящее все больше подтверждает неэффективность западных вложений в преступно-террористические проекты и поддержку военных преступников", – подчеркнул Мирошник.

Атака на Москву и Подмосковье продолжается с ночи 5 октября. По информации Сергея Собянина, над городом сбили уже 173 украинских дрона. Кроме того, на протяжении ночи на Московский регион летели 650 БПЛА, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, еще девять жителей получили ранения. На всех пострадавших территориях продолжают работать экстренные службы, для помощи местным жителям открыта горячая линия.

