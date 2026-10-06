Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 10:21

Политика

Мирошник заявил, что Зеленский пытается держать "несгибаемый имидж" перед Западом

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытается восстановить свой "несгибаемый имидж" перед западными спонсорами. Об этом дипломат написал в своем телеграм-канале, комментируя ночную массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье.

По словам Мирошника, развязав террористическую войну, Зеленский стремится перенаправить предоставленные Западом военные возможности на удары по российским гражданским объектам и местам, имеющим символическое значение. Дипломат отметил, что на фоне неспособности реализовать задуманное украинский лидер совершает "конвульсивные попытки" реанимировать свой образ перед внешними спонсорами.

"Выходит плохо. Происходящее все больше подтверждает неэффективность западных вложений в преступно-террористические проекты и поддержку военных преступников", – подчеркнул Мирошник.

Атака на Москву и Подмосковье продолжается с ночи 5 октября. По информации Сергея Собянина, над городом сбили уже 173 украинских дрона. Кроме того, на протяжении ночи на Московский регион летели 650 БПЛА, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, еще девять жителей получили ранения. На всех пострадавших территориях продолжают работать экстренные службы, для помощи местным жителям открыта горячая линия.

Читайте также


политика

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика