Дочь Жириновского: отец точно предсказал украинский конфликт

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Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в беседе с ТАСС назвала четыре прогноза отца, которые, по ее мнению, оказались наиболее точными.

Она выделила разворот российской политики к странам Востока и Глобального Юга, действия НАТО на постсоветском пространстве, российско-украинский конфликт и попытки изолировать Россию.

По словам Боцан-Харченко, еще в 1990-е и 2000-е годы Жириновский выступал против внешнеполитического курса России, ориентированного преимущественно на Запад. Он призывал развивать военные и экономические связи со странами Востока и Юга.

Еще одним прогнозом она назвала предупреждения Жириновского о действиях НАТО на постсоветском пространстве. По ее словам, отец считал, что Альянс намерен вести против России борьбу через страны Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Молдавию.

Боцан-Харченко также заявила, что Жириновский предсказывал развитие российско-украинского конфликта по сценарию Югославии и военные действия в приграничных российских регионах, включая Белгородскую и Курскую области.

Отдельно она упомянула его предупреждения о возможной изоляции России. Речь, по словам дочери политика, шла в том числе об ограничениях в отношении русского языка, изоляции российских спортсменов и страны от международной дипломатии.

Ранее Владимир Путин заявил, что Жириновского в настоящее время не хватает. Президент, вспоминая последний разговор с Жириновским, отметил, что основатель ЛДПР был хорошо образованным человеком и умел ясно излагать свои мысли.