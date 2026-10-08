Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 05:35

Политика
Главная / Новости /

Дочь Жириновского: отец точно предсказал украинский конфликт

Дочь Жириновского назвала самые точные прогнозы отца

Фото: vk.ru/ЛДПР

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в беседе с ТАСС назвала четыре прогноза отца, которые, по ее мнению, оказались наиболее точными.

Она выделила разворот российской политики к странам Востока и Глобального Юга, действия НАТО на постсоветском пространстве, российско-украинский конфликт и попытки изолировать Россию.

По словам Боцан-Харченко, еще в 1990-е и 2000-е годы Жириновский выступал против внешнеполитического курса России, ориентированного преимущественно на Запад. Он призывал развивать военные и экономические связи со странами Востока и Юга.

Еще одним прогнозом она назвала предупреждения Жириновского о действиях НАТО на постсоветском пространстве. По ее словам, отец считал, что Альянс намерен вести против России борьбу через страны Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Молдавию.

Боцан-Харченко также заявила, что Жириновский предсказывал развитие российско-украинского конфликта по сценарию Югославии и военные действия в приграничных российских регионах, включая Белгородскую и Курскую области.

Отдельно она упомянула его предупреждения о возможной изоляции России. Речь, по словам дочери политика, шла в том числе об ограничениях в отношении русского языка, изоляции российских спортсменов и страны от международной дипломатии.

Ранее Владимир Путин заявил, что Жириновского в настоящее время не хватает. Президент, вспоминая последний разговор с Жириновским, отметил, что основатель ЛДПР был хорошо образованным человеком и умел ясно излагать свои мысли.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика