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08 октября, 05:20

Происшествия

Медведя отстрелили в дачном массиве на Сахалине

Фото: depositphotos/LuaAr

Охотники ликвидировали медведя в дачном массиве Корсаковского района Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.

Хищника отстрелили в районе села Вторая Падь. При этом ранее в данном районе уже были ликвидированы медведи, представлявшие угрозу людям. Ситуация остается на круглосуточном контроле агентства, специалисты проводят дежурства и обследуют территорию.

По данным агентства, медведи перемещаются между селами Первая Падь и Вторая Падь. Дикие животные появляются на территории разных садоводческих товариществ преимущественно ночью.

"Просим жителей сохранять осторожность, исключить доступ животных к продуктам, урожаю и пищевым отходам", – добавили в агентстве.

Ранее медведя заметили у школы-интерната в Кызыле. Очевидцы увидели животное в реке в районе школы. На этом фоне жителей призвали соблюдать бдительность и осторожность.

В Красноярском крае первые 20 охотников получили выплаты из краевого бюджета за добычу бурого медведя. Вознаграждение положено охотникам, которые получили разрешения в установленном порядке в отведенных угодьях.

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