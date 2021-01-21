Автоэксперты рассказали, как ледяной дождь повлияет на автомобили и ситуацию на дорогах

К концу текущей недели синоптики прогнозируют ледяные дожди в столице. Это атмосферное явление может стать причиной проблем для автовладельцев. Рассказываем, как предотвратить образование ледяной корки на автомобиле и как избежать аварий на столичных дорогах.

Автомобиль покрылся слоем льда

По мнению экспертов, сам по себе ледяной дождь автомобилям навредить не может. Однако ледяная корка, которой покроется транспорт, может привести к некоторым поломкам.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Москвой 24 отметил, что из-за обледенения может порваться уплотнитель дверей при неаккуратном открытии, могут выйти из строя механизмы, опускающие и поднимающие боковые стекла, а также замерзнуть замки.





Вячеслав Субботин автоэксперт Я обработал бы в автомобиле уплотнители дверей силиконом. Дальше обработал бы уплотнители опускных боковых стекол. Тоже силиконом. Замки можно смазать тормозной жидкостью. Она хорошо растапливает лед и впитывает в себя воду.

Что касается лакокрасочного покрытия авто, по мнению вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации (АСА) Александра Казаченко, наледь его не испортит. Однако он не советует счищать корку с машины щеткой или скребком, поскольку они предназначены только для стекол.

"С автомобиля сбивать обледенение не надо. Оно либо растает, либо при движении само по себе отвалится", – утверждает Казаченко.

Сложности на дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как утверждает автоэксперт Максим Ракитин, ледяной дождь может создать неудобства для водителя на дороге. "В разы возрастает вероятность попасть в ДТП: автомобили все во льду, дороги все во льду", – пояснил собеседник Москвы 24. Поэтому он советует на следующий день после ледяного дождя воспользоваться городским транспортом.



Однако Субботин считает, что в городе гололед не так опасен, поскольку дороги будут обрабатываться, а шины будут разогревать асфальт. При этом самым опасным участком дороги после ледяного дождя автоэксперт считает мосты.





Вячеслав Субботин автоэксперт На открытых мостах высока вероятность образования заторов. Чем выше ветер, тем вероятность образования льда сильнее.

Также Субботин предупредил водителей, чтобы они не полагались только на системы безопасности в своем автомобиле. Он советует всем водителям в такие дни особенно соблюдать скоростной режим.

"Большинство автомобилистов сегодня от техники далеки, и они надеются, что если есть система АБС (антиблокировочная система. – Прим. ред.) 12-го поколения, то машина затормозит в любых условиях. Не затормозит! То же самое и в повороте: не удержит ни одна система стабилизации по автомобильной траектории", – заявил эксперт.

Если машина полностью исправна, на ней стоят шипованные шины и обогрев зеркал работает, тогда, по мнению Субботина, опасаться нечего. Современные автомобили хорошо приспособлены к любым условиям.

Алексей Еремин, Екатерина Савкова