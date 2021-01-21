Автоэксперты рассказали, как ледяной дождь повлияет на автомобили и ситуацию на дорогах

К концу текущей недели синоптики прогнозируют ледяные дожди в столице. Это атмосферное явление может стать причиной проблем для автовладельцев. Рассказываем, как предотвратить образование ледяной корки на автомобиле и как избежать аварий на столичных дорогах.
Автомобиль покрылся слоем льда
По мнению экспертов, сам по себе ледяной дождь автомобилям навредить не может. Однако ледяная корка, которой покроется транспорт, может привести к некоторым поломкам.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Москвой 24 отметил, что из-за обледенения может порваться уплотнитель дверей при неаккуратном открытии, могут выйти из строя механизмы, опускающие и поднимающие боковые стекла, а также замерзнуть замки.
Что касается лакокрасочного покрытия авто, по мнению вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации (АСА) Александра Казаченко, наледь его не испортит. Однако он не советует счищать корку с машины щеткой или скребком, поскольку они предназначены только для стекол.
"С автомобиля сбивать обледенение не надо. Оно либо растает, либо при движении само по себе отвалится", – утверждает Казаченко.
Сложности на дороге
Как утверждает автоэксперт Максим Ракитин, ледяной дождь может создать неудобства для водителя на дороге. "В разы возрастает вероятность попасть в ДТП: автомобили все во льду, дороги все во льду", – пояснил собеседник Москвы 24. Поэтому он советует на следующий день после ледяного дождя воспользоваться городским транспортом.
Однако Субботин считает, что в городе гололед не так опасен, поскольку дороги будут обрабатываться, а шины будут разогревать асфальт. При этом самым опасным участком дороги после ледяного дождя автоэксперт считает мосты.
Также Субботин предупредил водителей, чтобы они не полагались только на системы безопасности в своем автомобиле. Он советует всем водителям в такие дни особенно соблюдать скоростной режим.
"Большинство автомобилистов сегодня от техники далеки, и они надеются, что если есть система АБС (антиблокировочная система. – Прим. ред.) 12-го поколения, то машина затормозит в любых условиях. Не затормозит! То же самое и в повороте: не удержит ни одна система стабилизации по автомобильной траектории", – заявил эксперт.
Если машина полностью исправна, на ней стоят шипованные шины и обогрев зеркал работает, тогда, по мнению Субботина, опасаться нечего. Современные автомобили хорошо приспособлены к любым условиям.
Алексей Еремин, Екатерина Савкова