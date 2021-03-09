Специалист ЦОДД рассказал о трафике в столице

Столичный трафик оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов в городе составляет 215 километров.

О нестандартных затруднениях в эти минуты на дорогах Москвы рассказал главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов.

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