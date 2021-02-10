Грузовики затруднили движение при подъеме на МКАД

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

На 42 километре МКАД грузовики не могут преодолеть подъем из-за погодных условий.

Движение транспорта на этом участке затруднено на три километра, сообщил столичный Дептранс в Telegram.

Отмечается, что состояние проезжей части перед улицей Профсоюзная в первой и второй полосах неудовлетворительное.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил о снегопаде в столице.

По его словам, к утру среды, 10 февраля высота сугробов может увеличиться до 35 сантиметров.