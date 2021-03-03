В ДТП с машиной скорой помощи под Челябинском погиб пациент

17:57
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Утром 3 марта на трассе в Челябинской области произошло ДТП с автомобилем скорой помощи, в результате которого погиб пациент, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
Как уточняется, авария произошла на территории Кизильского района.
По предварительным данным, причиной ДТП стал прицеп, который отсоединился от автомобиля Mitsubishi L200, после чего врезался в машину скорой.
"В результате ДТП, женщина 1964 года рождения, пассажир автомобиля ГАЗ скончалась на месте происшествия, водитель и два пассажира получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что еще один автомобиль, уклоняясь от столкновения с прицепом, слетел в кювет. В результате два человека получили травмы.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе.
В январе два человека погибли в результате аварии, которая произошла с участием машины скорой помощи и грузового автомобиля в Калужской области. ДТП произошло на 245-м километре автодороги М3-Украина на территории Сухиничского района Калужской области. Скорая помощь, следовавшая из Людинова в Калугу, выехала на полосу, которая предназначалась для встречного движения. Там она столкнулась с грузовиком.
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