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Происшествия

17:57

В ДТП с машиной скорой помощи под Челябинском погиб пациент

происшествия ДТП регионы

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Утром 3 марта на трассе в Челябинской области произошло ДТП с автомобилем скорой помощи, в результате которого погиб пациент, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Как уточняется, авария произошла на территории Кизильского района.

По предварительным данным, причиной ДТП стал прицеп, который отсоединился от автомобиля Mitsubishi L200, после чего врезался в машину скорой.

"В результате ДТП, женщина 1964 года рождения, пассажир автомобиля ГАЗ скончалась на месте происшествия, водитель и два пассажира получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еще один автомобиль, уклоняясь от столкновения с прицепом, слетел в кювет. В результате два человека получили травмы.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе.

В январе два человека погибли в результате аварии, которая произошла с участием машины скорой помощи и грузового автомобиля в Калужской области. ДТП произошло на 245-м километре автодороги М3-Украина на территории Сухиничского района Калужской области. Скорая помощь, следовавшая из Людинова в Калугу, выехала на полосу, которая предназначалась для встречного движения. Там она столкнулась с грузовиком.

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