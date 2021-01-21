Две пациентки скорой помощи погибли в ДТП в Калужской области

Фото: ТАСС/УМВД по Калужской области

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла с участием машины скорой помощи и грузового автомобиля в Калужской области. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

"21 января в 15:3 на 245 километре автодороги М3-Украина на территории Сухиничского района Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие", – заявили в пресс-службе ведомства.

Скорая помощь, следовавшая из Людинова в Калугу, выехала на полосу, которая предназначалась для встречного движения. Там она столкнулась с грузовиком.

В аварии погибли две пациентки 2003 и 1995 годов рождения. Еще травмы получили водитель и фельдшер скорой помощи. Причина аварии в настоящий момент устанавливается, пострадавших госпитализировали.

Ранее два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратове. Авария произошла на пересечении улиц Шехурдина и Тулайкова.