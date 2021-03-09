На юге Москвы водитель Porsche пробил стену многоэтажного паркинга

Porsche пробил стену в ЖК "Ривер Парк"

На улице Корабельной на юге столицы водитель Porsche пробил стену многоэтажного паркинга. Как сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавших в результате происшествия нет.

"Около 10:00 мск водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и пробил стенку многоэтажного паркинга, предположительно, на уровне четвертого этажа", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняют. Специалисты думают, как извлекать автомобиль из стены.

Ранее автомобиль врезался в остановку на севере Москвы. В результате аварии погиб водитель машины. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.