Автомобиль въехал в остановку на севере Москвы

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Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным ведомства, авария произошла в 5:20 на Хорошевском шоссе в районе дома 22.
"Автомобиль "Волга" совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Предварительно, в это время людей на остановке не было", – заявили в МВД агентству ТАСС.
В результате аварии погиб водитель машины. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.
На месте случившегося находятся сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Минской улице. Об этом сообщала пресс-служба столичного департамента транспорта.