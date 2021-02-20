Автомобиль въехал в остановку на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 5:20 на Хорошевском шоссе в районе дома 22.

"Автомобиль "Волга" совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Предварительно, в это время людей на остановке не было", – заявили в МВД агентству ТАСС.

В результате аварии погиб водитель машины. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

На месте случившегося находятся сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Минской улице. Об этом сообщала пресс-служба столичного департамента транспорта.