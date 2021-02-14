На юго-западе МКАД перекрыли четыре полосы из-за ДТП с фурой

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно
Четыре полосы движения перекрыли на юго-западе МКАД в районе улицы Павла Фитина из-за ДТП.
Как сообщил столичный Дептранс в Telegram, на 38 километре кольцевой автодороги столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, есть пострадавший. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее грузовыми автомобилями оказался полностью перекрыт съезд на МКАД с улицы Липецкая на юге столицы.
Департамент также указывал, что движение в городе осложнено из-за последствий снегопада.
Отмечалось, что на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем.
В этой связи водителям рекомендовали отложить поездки, чтобы коммунальщики смогли быстрее убрать снег.
Дорожные заторы сохраняются в столице